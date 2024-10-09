Понад 1000 військових, сотні одиниць техніки: втрати ворога 9 жовтня
9 жовтня 2024, 07:49Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує воювати в Україні та намагається захопити нашу землю. Проте ЗСУ протистоять ворогу та намагаються стримати його на нашій землі.
Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті в Україні 1 150 одиниць особового складу.
Дивіться також Найгарячіша ділянка фронту: Генштаб сказав, де за сьогодні окупанти атакували майже 40 разів
Які втрати ворога на війні
- особового складу – 664 120 (+1150) осіб;
- танків – 8944 (+4);
- бойових броньованих машин – 17 751 (+11);
- артилерійських систем – 19222 (+19);
- РСЗВ – 1223 (+0);
- засоби ППО – 973 (+0);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 718 (+31);
- крилаті ракети – 2 618 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55);
- спеціальна техніка – 3 385 (+12).
Втрати ворога 9 жовтня 2024 року
До речі, Росія російські військові самотужки збили власний дрон "Охотнік", проте хотіли це приховати та випустили "Іскандер".