Вже 22 "двохсотих", – Арестович розповів про масове отруєння російських солдатів

Щодня бійці ЗСУ збільшують кількість "двохсотих" російських окупантів. Однак загарбники гинуть не лише в боях, а й внаслідок отруєнь у тилу.

Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Також він поділився інформацією про ситуацію в Криму.

За його словами, ЗСУ там можуть записати собі серйозний оперативний успіх. Адже після вибухів на півострові окупанти почали виводити звідти свою авіацію та перекидати її в росію.

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У військах окупантів трапилося масове отруєння

Арестович розповів, що в російських військах 20 серпня трапилося масове отруєння.

22 людини – "двохсоті", за інформацією станом на 17:00. Зараз, можливо, вже більше,

– зазначив радник ОП.

За його словами, частину загарбників відвезли у Севастополь.

"Ми губимося в здогадках, звідки така кількість загиблих. Проте видається, що їхні тиловики щось намудрували з непридатними консервами", – додав Арестович.

Він зауважив, що росіян, яким вдалося вижити, везуть в Крим, аби врятувати їм життя. Проте на думку радника ОП, це буде важко.

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росія виводить свою авіацію з Криму

Арестович наголосив, що росіяни, які збиралися захопити Україну за 72 години, виводять авіацію з Криму, який окупували ще у 2014 році.

"З Криму – головної піар-точки путіна. Спочатку звідти вивели кораблі на східне узбережжя, а тепер і авіацію забирають. Або ж зміщують якомога далі від наших засобів ураження", – додав радник ОП.

За його словами, 20 серпня на штаб флоту в Севастополі впав безпілотник, який окупанти"героїчно" збили. Там не було вибухового заряду, тож вірити в повідомлення загарбників про те, що "втрат немає", можна.

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