Не доходять до наших позицій, – командир ЗСУ розповів, які втрати росіян у Бахмуті

Українські захисники дають гідну відсіч ворогу в районі Бахмута Донецької області. Втрати російських загарбників на цьому напрямку постійно змінюються.

Так, щодня під Бахмутом ворог може втрачати близько 300 – 400 одиниць живої сили. Про це 24 Каналу розповів командир роти батальйону "Свобода", лейтенант НГУ Євген Оропай.

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Втрати росіян у Бахмуті

Водночас бувають і "продуктивніші" для Збройних Сил України дні. Вони трапляються тоді, коли окупанти здійснюють по 6 – 7 штурмів упродовж доби. За один такий піхотний штурм може загинути близько 100 військових армії країни-агресорки.

Вони йдуть лінією 700 – 800 метрів, намагаються штурмувати. Їх відправляють уперед і вони "вкатуються" у землю, не доходячи до наших позицій,

– повідомив Оропай.

Утім, за його словами, в окупаційному війську є й хороші бійці. Не варто недооцінювати ворога і кількість його живої сили на Бахмутському напрямку. Нашим військовим дуже складно, коли росіяни перевищують кількістю живої сили у 5 – 7 разів.

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"Усім захисникам, які стоять на першій лінії зіткнення, тобто на самому "нулі" – дуже складно", – підкреслив командир роти батальйону "Свобода".

Загальні втрати Росії у війні

Ворог продовжує зазнавати колосальних втрат в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося ліквідувати 168 150 окупантів, з них упродовж доби 22 березня – 660 ворожих бійців. Крім того, наші воїни знищили чимало техніки окупантів: