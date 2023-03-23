Не доходять до наших позицій, – командир ЗСУ розповів, які втрати росіян у Бахмуті
Українські захисники дають гідну відсіч ворогу в районі Бахмута Донецької області. Втрати російських загарбників на цьому напрямку постійно змінюються.
Так, щодня під Бахмутом ворог може втрачати близько 300 – 400 одиниць живої сили. Про це 24 Каналу розповів командир роти батальйону "Свобода", лейтенант НГУ Євген Оропай.
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Втрати росіян у Бахмуті
Водночас бувають і "продуктивніші" для Збройних Сил України дні. Вони трапляються тоді, коли окупанти здійснюють по 6 – 7 штурмів упродовж доби. За один такий піхотний штурм може загинути близько 100 військових армії країни-агресорки.
Вони йдуть лінією 700 – 800 метрів, намагаються штурмувати. Їх відправляють уперед і вони "вкатуються" у землю, не доходячи до наших позицій,
– повідомив Оропай.
Утім, за його словами, в окупаційному війську є й хороші бійці. Не варто недооцінювати ворога і кількість його живої сили на Бахмутському напрямку. Нашим військовим дуже складно, коли росіяни перевищують кількістю живої сили у 5 – 7 разів.
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"Усім захисникам, які стоять на першій лінії зіткнення, тобто на самому "нулі" – дуже складно", – підкреслив командир роти батальйону "Свобода".
Загальні втрати Росії у війні
Ворог продовжує зазнавати колосальних втрат в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося ліквідувати 168 150 окупантів, з них упродовж доби 22 березня – 660 ворожих бійців. Крім того, наші воїни знищили чимало техніки окупантів:
- танків – 3 570;
- бойових броньованих машин – 6 898;
- артилерійських систем – 2 608;
- РСЗВ – 511;
- засобів ППО – 273;
- літаків – 305;
- гелікоптерів – 290;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203;
- крилатих ракет – 909;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452;
- спеціальної техніки – 273.