Чекали промову генерала, а заговорив HIMARS: повідомляють по масову загибель окупантів на плацу

Окупаційна армія втратила на Луганщині чимало солдатів, які готувалися піти у наступ. Вони чекали на промову генерала, однак трапився приліт.

Про це розповіли у низці російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. На жаль, скільки саме росіян стали "хорошими", наразі невідомо.

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HIMARS спричинив масову загибель росіян біля Кремінної

У російській армії сталася чергова масова загибель військовослужбовців після удару української артилерії в районі Кремінної. Про це написали багато російських "воєнкорів" без зазначення кількості загиблих.

Під Кремінною трагічний інцидент стався в одній із дивізій, що збиралися піти в наступ. Дві години люди стояли натовпом на одному місці та чекали, коли командир дивізії слово своє мотиваційне промовить,

– мовиться у повідомленні.

Однак замість генерала російські військові нібито дочекалися ударів українських РСЗВ HIMARS і артилерії. Повідомляють, що на тому напрямку за кілька днів у боях постраждалих було менше, ніж "від злочинної дурості командира дивізії".

"Якщо до середини другого року війни знаходяться командири, що возять на передок колони та шикують особовий склад в одну велику купу, а потім чекають удару ворожої артилерії, то таких командирів треба розстрілювати", – істерять пропагандисти.

Кремлівські посіпаки навіть почали поширювати фото генерала, на якого чекали загиблі військові. Воно збігається з фото генерала-майора Сухраба Ахмедова.



Окупанти чекали на генерала / Фото росЗМІ

За інформацією одного з пропагандистів, мовиться про 20-ту гвардійську Червонопрапорну загальновійськову армію і генерала Ахмедова. Варто зауважити, що це найбільше з'єднання армії Росії.

Раніше Ахмедов разом зі своїм колегою Рустамом Мурадовим керував угрупованням військ "Восток" і береговими військами 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Ця бригада навіть писала відкритого листа губернатору Приморського краю, у якому мовилося про те, що "генерал Мурадов і його корефан-земляк Ахмедов" у спробі здобути звання героя Росії могли втратити в Павлівці до 400 осіб.

Мурадов прославився відправленням російських військових на міни під Вугледар, а також масовою втратою сотень одиниць техніки та тисяч солдатів. Він таки отримав звання героя Росії та вирушив миротворцем до Вірменії.



Ймовірно, мовиться про Сухраба Ахмедова / Фото рос ЗМІ

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Загальні втрати Росії у війні

Станом на ранок 14 червня Росія від початку свого повномасштабного вторгнення в Україну втратила 217 330 бійців. Проте ці дані – приблизні, адже через високу інтенсивність боїв важко порахувати точні втрати окупантів. Вони можуть бути значно вищими.

Також окупаційна армія стрімко втрачає свою техніку, одиниця якої подекуди коштує кілька мільйонів доларів. Зокрема, українські захисники вже спопелили: