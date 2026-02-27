Бійці ССО зайшли у тил росіян та підірвали їх: відео вибухової засідки
- ССО здійснили успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку, зупинивши просочування росіян.
- Аеророзвідка виявила маршрут окупантів, і оператори заклали вибухівку у ворожому тилу, знищивши ворога.
Сили спеціальних операцій здійснили чергову успішну операцію проти росіян. Бійці зайшли у ворожий тил і вибухівкою зупинили просочування окупантів.
Про це пише командування ССО.
Що відомо про операцію ССО в тилу ворога?
За успішною операцією стояв один із підрозділів Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку.
Аеророзвідка помітила маршрут окупантів з точками накопичення живої сили.
Було вирішено, що класична засідка доволі ризикована для групи спецпризначення. Тож було прийнято рішення, аби оператори ССО проникли у російський тил, заклали вибухівку у місцях накопичення та безпечно повернулися назад.
Результат був успішним. Вдалося знищити ворога та перерізати його маршрут просочування на тій ділянці фронту.
Операція ССО в тилу ворога: дивіться відео
Втрати Росії: останні новини
Бійці 14-ї бригади НГУ нещодавно ліквідували приблизно 250 одиниць російської техніки за один день завдяки спостереженню за окупантами. Водночас командувач Нацгвардії, український генерал Олександр Півненко розповів, що тактика Росії докорінно змінилась. До прикладу, росіяни зменшили використання військової техніки, бо штурми колонами уже неефективні через те, що такий рух помітний для СОУ.
Президент Зеленський заявив, що Україна провела успішні ракетні удари "Фламінго" на 1400 кілометрів вглиб Росії. Усі ракети досягли цілі попри те, що працювала російська ППО.
А командир 225 ОШП Герой України Олег Ширяєв розповів, що ворог втратив на Гуляйпільському напрямку 2 повні полки. Саме там ЗСУ звільнили уже сотні квадратних кілометрів.