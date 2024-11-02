Бригада "Едельвейс" відбила масовану атаку ворога: окупанти зазнали втрат

Росія продовжує атакувати позиції наших військових та не полишає спроб захопити нашу територію. Українські воїни тримають оборону.

На одному із напрямків 2 листопада 2024 року наші захисники успішно відбили масовану атаку ворога. про це розповідає 24 Канал із посиланням на 10 ОГШБр "Едельвейс".

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Росіяни зазнали втрат

Ворог атакував позиції 10-ї ОГШБр. Відомо, що російські війська залучили 22 одиниці бронетехніки (7 танків, 13 БМП, 2 МТ-ЛБ) та близько 120 окупантів для штурмових дій.

Наші захисники продемонстрували злагоджену роботу. мовиться про наших артилеристів, ПТРК, розвідку та дрони, адже наближення ворога було вчасно виявлено. Штурмові групи вдалося зупинити на підходах до позицій.

У результаті бою знищено 6 танків і 9 БМП, ворог зазнав втрат у живій силі: 19 окупантів ліквідовано, 23 поранено.

Решта втрат уточнюється. Наші захисники – без втрат,

– мовиться в повідомленні.

