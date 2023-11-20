Втрати Росії склали мільйони доларів: приголомшливі результати роботи українських "пташок"
Джерело:Михайло Федоров
Армія дронів за один тиждень уразила 214 одиниць російської техніки. Українські військові вивели з ладу російські танки, САУ, ППО, РЕБ тощо.
Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що втрати Росії в період з 13 до 20 листопада оцінюються у мільйони доларів. Завдяки дронами українські бійці ліквідувала 89 окупантів.
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Армія дронів знешкодила 39 танків
Також за минулий тиждень українськими "пташками" уражено 39 танків, 31 гармату, 41 броньовану машину та 66 вантажівок.
Серед іншого, за допомогою дронів було знешкоджено 5 засобів ППО та 4 одиниці радіотехнічного обладнання. Крім того, українські воїни знешкодили 6 РСЗВ та 19 САУ ворога.
Результати роботи Армії дронів за тиждень / Інфографіка Міністерство цифрової трансформації
Війна дронів: що варто знати
- Михайло Федоров раніше розповів, що Україна отримала перевагу в певних категоріях дронів, зокрема коптерах. За його словами, виробництво та кількість дронів, які отримали Сили оборони України, зросло в понад 100 разів у порівнянні з минулим роком.
- Міністр додав, що в України є напрямки, де наша країна отримає перевагу найближчим часом завдяки побудованому виробництву. Однак на деяких напрямках Україні потрібно допрацьовувати ще по багатьох компонентах.
- Федоров вважає, що на дистанції Україна може перегнати Росію у виробництві дронів.
- Також Україні вдалося налагодити серійне виробництво так званих українських "Шахедів". Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що український "Шахед" з'явився саме на державному заводі.