Втрати Росії склали мільйони доларів: приголомшливі результати роботи українських "пташок"

Армія дронів за один тиждень уразила 214 одиниць російської техніки. Українські військові вивели з ладу російські танки, САУ, ППО, РЕБ тощо.

Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що втрати Росії в період з 13 до 20 листопада оцінюються у мільйони доларів. Завдяки дронами українські бійці ліквідувала 89 окупантів.

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Армія дронів знешкодила 39 танків

Також за минулий тиждень українськими "пташками" уражено 39 танків, 31 гармату, 41 броньовану машину та 66 вантажівок.

Серед іншого, за допомогою дронів було знешкоджено 5 засобів ППО та 4 одиниці радіотехнічного обладнання. Крім того, українські воїни знешкодили 6 РСЗВ та 19 САУ ворога.



Результати роботи Армії дронів за тиждень / Інфографіка Міністерство цифрової трансформації

Війна дронів: що варто знати