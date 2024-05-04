"Повний військовий провал": у Франції озвучили втрати Росії у війні
Джерело:"Новая газета"
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні. У МЗС Франції заявляють, що російська армія вже втратила близько 500 тисяч солдатів.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в інтерв'ю опозиційному росЗМІ. Ба більше, він назвав втрати Росії "повним військовим провалом".
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У Франції озвучили втрати Росії
Говорячи про втрати Росії у війні, Сежурна заявив, що Кремль втратив вже пів мільйона особового складу армії. Серед них – 150 тисяч росіян вбито, а інші – отримали поранення.
Військовий провал Росії вже на обличчя. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч вбито. І все це навіщо? Якщо коротко – нізащо,
– заявив представник французького МЗС.
Сежурне також прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона про можливу відправку власних військ в Україну. Глава МЗС наголосив, що європейські країни повинні грати відкрито, оскільки Росія – ворог непередбачуваний та непослідовний. Сежурне заявив, що коли мир в Європі опиняється під загрозою й на кону стоїть безпека громадян Франції, то обмежень немає і не виключається жодний варіант.
"Європейські країни, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, повністю роблять внесок у підтримку України, у тому числі допомагаючи вести на місцях розмінування, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України", – наголосив Сежурне.
Втрати ворога за даними Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ щодня публікує статистику щодо втрат ворога. Так, станом на 3 травня російська армія втратила:
- особового складу - близько 472 140 осіб,
- танків – 7 354,
- бойових броньованих машин – 14 129,
- артилерійських систем – 12 102,
- РСЗВ – 1 053,
- засобів ППО – 786,
- літаків – 348,
- гелікоптерів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 580,
- крилатих ракет – 2 126,
- кораблів та катерів – 26,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 266,
- спеціальної техніки – 1 993.