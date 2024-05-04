"Повний військовий провал": у Франції озвучили втрати Росії у війні

4 травня 2024, 08:08
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Джерело:

"Новая газета"

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні. У МЗС Франції заявляють, що російська армія вже втратила близько 500 тисяч солдатів.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в інтерв'ю опозиційному росЗМІ. Ба більше, він назвав втрати Росії "повним військовим провалом".

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У Франції озвучили втрати Росії

Говорячи про втрати Росії у війні, Сежурна заявив, що Кремль втратив вже пів мільйона особового складу армії. Серед них – 150 тисяч росіян вбито, а інші – отримали поранення. 

Військовий провал Росії вже на обличчя. За нашими оцінками, військові втрати Росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч вбито. І все це навіщо? Якщо коротко – нізащо,
– заявив представник французького МЗС.

Сежурне також прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона про можливу відправку власних військ в Україну. Глава МЗС наголосив, що європейські країни повинні грати відкрито, оскільки Росія – ворог непередбачуваний та непослідовний. Сежурне заявив, що коли мир в Європі опиняється під загрозою й на кону стоїть безпека громадян Франції, то обмежень немає і не виключається жодний варіант.

"Європейські країни, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, повністю роблять внесок у підтримку України, у тому числі допомагаючи вести на місцях розмінування, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України", – наголосив Сежурне.

Втрати ворога за даними Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ щодня публікує статистику щодо втрат ворога. Так, станом на 3 травня російська армія втратила:

  • особового складу - близько 472 140 осіб,
  • танків – 7 354,
  • бойових броньованих машин – 14 129,
  • артилерійських систем – 12 102,
  • РСЗВ – 1 053,
  • засобів ППО – 786,
  • літаків – 348,
  • гелікоптерів – 325,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 580,
  • крилатих ракет – 2 126,
  • кораблів та катерів – 26,
  • підводних човнів – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 266,
  • спеціальної техніки – 1 993.

Автор: Анжеліка Байбак