Знищено командира та "Муром-М": поліція показала удари по скупченню ворога

Підрозділ авіації Нацполіції знищує ворога у Донецькій області. Наші захисники зуміли ліквідувати командира роти окупантів та екіпаж російського безпілотника.

Поліцейські розвідувальної групи БпЛА виявили скупчення особового складу окупантів. Вони прийняли рішення швидко ліквідувати ворога.

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Поліція ефективно нищить ворога на фронті

Для знищення ворога поліцейські розвідувальної групи БпЛА прийняли рішення залучити ударну групу Управління авіації та поліції на воді. Після удару було підтверджено, що вдалося знищити російського командира роти. Ще троє окупантів зазнали тяжких поранень.

У цей же період у взаємодії з бійцями бригади "Лють" бійці підрозділу авіації "відпрацювали" ворожі системи "Муром М", у результаті – одна система була повністю знищена.

Також поліцейські виявили зліт ворожого БпЛА із замаскованої позиції. Бійці відпрацювали і по ній ударним дроном. Тому, як результат, окрім знищення особового складу та БпЛА агресора, підтверджено знищення мобільного засобу радіоелектронної боротьби.

Як підрозділ авіації Нацполіції нищить ворога на фронті: дивіться відео

Втрати ворога на фронті

Від початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" втратила уже 309 520 своїх військових. У Генштабі зазначають, що ця кількість може бути навіть вищою, адже через інтенсивність бойових дій складно вести точну статистику.

За минулу добу наші захисники ліквідували ще 800 окупантів. Також було знищено десятки одиниць ворожої техніки.