У російських в'язницях при -35 вимикають опалення: для чого Путіну це потрібно

Росія зазнає колосальних втрат у війні з Україною. Аби набрати живої сили, ворог вдається до максимально неадекватних методів.

У Росії температура повітря стрімко пішла "у мінуси". Хоча країна-терористка активно лякала цивілізований світ замерзанням, наразі дубіють лише російські міста. До слова, вже зафіксували смерть внаслідок переохолодження. Капітан ВМФ Росії Владислав Івашкевич замерз у своїй квартирі.

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Подекуди температура повітря у Росії опустилася до -35 градусів. Путін вирішив використати це, аби поповнити запаси "живої сили". Росія стрімко втрачає її у війні з Україною. Станом на 13 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 369 160 окупантів.

Метою Путіна є створити настільки нестерпні умови у в'язниці, аби чоловіки не витримали й вирішили "пакетизуватися" в Україні.

Ольга Романова – засновниця проєкту "Русь Сидяча" – зауважила, що Росії вигідно, аби на війні гинули саме в'язні.

У Росії є три групи населення, до яких більшість не відчуває співчуття, коли вони вмирають на фронті. Це ув'язнені, національні меншини, що живуть у бідних регіонах далеко від Москви, та нові громадяни,

– мовиться у повідомленні.

Доки ці групи населення помирають в Україні, для всіх інших Путін може створити ілюзію нормальності.