ЗСУ встановили рекорд зі знищеної артилерії ворога: втрати окупантів зростають

Упродовж останніх місяців Збройні Сили України активно винищують ворожу артилерію. Часто вдається вибивати більш ніж 20 російських комплексів за добу.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, вже станом на 21 липня цей місяць став рекордним зі знищення ворожих реактивних систем залпового вогню.

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Щодо знищення ствольної артилерії результат за липень не є рекордним. Але він теж серйозний.

Станом на 21 липня вдалося встановити рекорд зі знищення ворожих РСЗВ з початку повномасштабного вторгнення. Показники зі ствольною артилерією трохи відстають від показників за червень. Але вони все одно досить значні. Впевнений, що за липень буде хоча б другий показник за кількістю знищеної ворожої ствольної артилерії з початку повномасштабної війни,

– зауважив Коваленко.

Як вдається знищувати стільки ворожих РСЗВ

Як наголосив Коваленко, у травні – червні українські військові знищили значну кількість ствольної артилерії ворога. Тоді ж було поставлено цей рекорд. Окупанти намагаються якось це компенсувати, але не встигають. Тому й змушені використовувати інші засоби замість ствольної артилерії.

Використовують ударні гелікоптери або авіацію, або танки як САУ. Або ж РСЗВ, які також є артилерією. Але вони переважно перебувають на 2 – 3 лінії оборони. Зараз через проблеми з артилерією росіяни змушені пересувати РСЗВ ближче до лінії зіткнення,

– розповів Коваленко.

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У такому випадку ворожі РСЗВ вдається вибивати завдяки високоточній зброї, якою володіє Україна.

Втрати ворога: коротко