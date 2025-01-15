Під Суджею загинув перший африканський найманець Росії, – ЗМІ

У Курській області, під Суджею, помер перший африканський найманець, який воював на боці Росії. 32-річний Деррік Нгамана служив у складі штурмової роти 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Народився в ЦАР, а помер під Суджею

Як повідомляють росЗМІ, 15 листопада 2024 року в боях за село Новоіванівка в Суджанському районі Курської області загинув громадянин Центральноафриканської Республіки (ЦАР) Деррік Нгамана. Відомо, що найманець воював у складі штурмової роти 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Ця сумнозвісна бригада зазнала чи не найбільших втрат у боях за Курську область.

Крім того, росЗМІ стверджують, що смерть африканського найманця підтверджують джерела, близькі до командування бригади морпіхів. Ба більше, ймовірно, на Курщині воюють й інші найманці з Африки, однак їхня кількість достеменно невідома.

Так, Деррік Нгамана – перший громадянин ЦАР, чию особу вдалося встановити серед загиблих у Курській області. Раніше чоловік служив у Центральноафриканських збройних силах (FACA) у званні капралу. На підтвердження цього на сайті ООН є знімок Нгамани 2018 року, на якому він зображений під час спільного патрулювання міста Бангас разом із миротворцями.



Нгамана з миротворцями ООН / Фото ООН

У ЗМІ повідомляють, що у 2023 році Нгамана звертався до друга сім'ї та дипломата ЦАР у Москві Форчуну Уангапоу за допомогою у вступі до російського університету, однак він не мав коштів, щоб поїхати до Москви. Чи вплинув посадовець на процес вербування – невідомо, однак у вересні 2024 Нгамана підписав контракт з російською армією.

Як стверджує брат Нгамани, чоловік сподівався, заробити коштів, щоб "підняти своїх дітей" та "забезпечити їм краще майбутнє".

Слід нагадати, що інформація про те, що Росія вербує на війну з Україною африканців, з'явилася у червні 2024 року. Тоді журналісти Bloomberg писали, що росіяни відправляють на війну в Україні молодих африканців, зокрема погрожуючи депортацією із країни у разі відмови. Скільки африканців могли завербувати – невідомо, однак у ЗМІ припускають, що таких випадків може бути тисячі.