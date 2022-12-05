Перетворився на братську могилу: у Міноборони показали ангар зі спаленою російською технікою

Росія зазнає в Україні колосальних втрат. Українські герої щодня відправляють на концерт до Кобзона десятки окупантів. Також герої мінусують чимало ворожої техніки.

У Міноборони опублікували кадри ангару зі спаленою російською технікою. Наразі він перетворився на братську могилу.

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Ангар зі спаленою російською технікою перетворився на братську могилу. У вас взагалі не було причин приходити сюди. Подумайте, перш ніж їхати в Україну,

– мовиться у повідомленні.

Ангар зі спаленою ворожою технікою: дивіться відео

Лікарні Донецька переповнені трьохсотими окупантами

Росія продовжує кидати своє "гарматне м'ясо" на фронт. Окупанти оперативно стають двохсотими та трьохсотими. Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомив, що лікарні Донецька переповнені пораненими окупантами. Цивільні місцеві жителі не мають змоги отримати медичну допомогу.

Колосальних втрат ворог зазнає на Донецькому та Луганському напрямках.

Загалом по втратах Росія впевнено наближається до позначки 100 тисяч. Станом на 4 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 91 150 окупантів. Лише за добу на концерт до Кобзона вирушили ще 550 окупантів.

Дуже жорсткі бої тривають біля Бахмута. Сергій Череватий – речник східного угруповання військ ЗСУ – заявив, що ворог по декілька десятків разів намагається штурмувати. Росія щодня зазнає там величезних втрат.