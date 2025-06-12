Більше, ніж в Україні, лише у світових війнах: Генштаб порівняв втрати Росії протягом історії
- Втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили мільйон осіб, що більше, ніж у будь-якому конфлікті з часів Другої світової війни.
- Генштаб ЗСУ зазначає, що чим менше окупантів на українській землі, тим швидше вдасться звільнити території.
- Центр протидії дезінформації порівняв втрати Росії у війнах різних десятиліть, підкреслюючи, що нинішні втрати у війні проти України є безпрецедентними для країни-агресора.
12 червня стало відомо, що втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули понад мільйона осіб. Більшу кількість людей окупанти втрачали лише у світових війнах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
До теми Втрати Росії перевищили мільйон військових: дані станом на 12 червня
Які втрати були Росії у війнах протягом історії
У Генштабі зазначили, що кожна імперська авантюра Росії мала свою ціну:
- Північна війна зі Швецією, яка була у 1700 – 1721 роках, забрала 30 тисяч росіян.
- Французько-російська війна з Наполеоном 1812 року – 200 тисяч російських солдатів.
- Перша світова війна 1914 – 1918 років знешкодила 2 мільйони росіян і зруйнувала Російську імперію.
А за три з половиною роки широкомасштабної агресії проти України, тобто з 24 лютого 2022 року, втрати російських загарбників становлять вже мільйон осіб.
Мільйон знищених та покалічених через хворі імперські амбіції. І це не остаточна цифра,
– наголошують українські військові.
Якими були втрати Росії у конфліктах протягом історії та у війні проти України / Відео Генштабу ЗСУ
У Генштабі ЗСУ підкреслили, що не святкують втрати ворога. Однак чим менше окупантів на українській землі, тим швидше вдасться звільнити наші території від противника.
У Центрі протидії дезінформації також порівняли втрати Росії у повномасштабній війні проти України, а також інші цифри у різних війнах, де брала участь країна-агресорка протягом останніх десятиліть.
Втрати Росії у різних війнах протягом останніх десятиліть / Інфографіка ЦПД
З цих даних можна зробити висновок, що стільки військових, скільки Росія втратила за 3,5 роки в Україні, країна-агресорка не втрачала у жодному конфлікті, з часів Другої світової війни.