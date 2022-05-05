24 700 ліквідованих військових і багато техніки: свіжі втрати російських окупантів
5 травня 2022 , 10:42Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Українські захисники продовжують завдавати колосальних втрат російським окупантам, які прийшли на нашу землю. Станом на 5 травня загальні втрати ворога становили 24 700 військових.
Такі дані навів Генеральний штаб Збройних Сил України. Відразу ж зауважимо, що ці цифри орієнтовні, адже поки ведуться бої, точно підрахувати втрати ворога неможливо.
Цікаво ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на Півдні, обстріл Краматорська: основне за 71 день війни
Втрати Росії у війні проти України
Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 5 травня орієнтовно склали:
- особового складу – 24 700 осіб;
- танків – 1 092 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2 651 одиниця;
- артилерійських систем – 499 одиниць;
- РСЗВ – 169 одиниць;
- засобів ППО – 83 одиниці;
- літаків – 196 одиниць;
- гелікоптерів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1 907 одиниць;
- кораблів / катерів – 10 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 одиниць;
- спеціальної техніки – 38 одиниць;
- крилатих ракет – 89 одиниць.