Вбито та поранено понад 200 тисяч військових: у НАТО назвали шокуючі втрати Росії

Командувач НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі назвав втрати Росії у війні проти України. За рік повномасштабної агресії Росія втратила понад 200 тисяч осіб.

За словами Крістофера Каволі, понад 200 000 російських солдатів і понад 1800 офіцерів були вбиті або поранені. Під час виступу в Гамбурзі він заявив, що "масштаби цієї війни неймовірні".

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Росія втратила понад 2 тисячі танків

За його словами, Росія вже втратила понад 2 000 танків. Він розповів, що в середньому російська армія випускає понад 23 000 артилерійських снарядів на день.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 березня 2023 року Росія вже втратила у війні проти України 152 тисячі загарбників. Однак слід зазначити, що дані Генштабу ЗСУ не враховують поранених окупантів.

Причому Генштаб ЗСУ інформує, що в Україні було знищено 3 409 російських танків. Дані, які наводить командувач НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі більш близькі до тих, що подає портал Oryx. За даними нідерландського сайту, Росія втратила 1790 танків.

Та слід зауважити, що Oryx враховує лише ті втрати Росії, як підтверджені на фото чи відео.

Інші втрати Росії, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 березня 2023:

бойових броньованих машин – 6 683 (+10);

артилерійських систем – 2 414 (+12);

РСЗВ – 487 (+3);

засобів ППО – 247 (+0);

літаків – 302 (+1);

гелікоптерів – 289 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 066 (+5);

крилатих ракет – 873 (+0);

кораблів/катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 289 (+8);

спеціальної техніки – 230 (+0).

Росія зазнає великих втрат на Донбасі. Пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Андрій Ковальов заявив, що на полях навколо Бахмуту російські окупанти, очевидно, вже втратили більше особового складу, ніж за час двох Чеченських воєн разом узятих.

Секретар РНБО Олексій Данілов порівняв втрати росіян та українців у Бахмуті. За його словами, в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий неодноразово повідомляв, що в Бахмуті росіяни за добу можуть втрачати до сотні військових.