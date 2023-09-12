Прилітає прямо по замаскованій техніці: як ЗСУ працюють по окупантах під Соледаром

Українські захисники завдають окупантам шалених втрат. Зокрема, FPV-камікадзе атакують ворожу техніку під Соледаром.

Відповідні кадри оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Про це пише 24 Канал.

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"FPV-камікадзе в руках наших військових дуже ефективні"

Олександр Сирський розповів, що під Соледаром українські воїни продовжують знищувати техніку окупантів.

На відео – результати злагодженої роботи аеророзвідників 30-ї ОМБр "Команда Вялого" та їхніх побратимів з інших підрозділів. FPV-камікадзе в руках наших військових дуже ефективні,

– підкреслив генерал-полковник.

Зауважимо, що на оприлюднених кадрах, дрони знищують російську бронетехніку, зокрема, замасковану, КамАЗ, ЗРК "Стріла-10" та вантажівки УРАЛ.

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