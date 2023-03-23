Промах за промахом, – радник Залужного розкрив дані про щомісячні втрати росіян

Наразі російська армія щомісяця втрачає близько 25 тисяч військових на війні в Україні. Втричі більше окупантів зазнають поранень.

Про це розповів радник головнокомандувача ЗСУ, американський офіцер Ден Райс. Він вважає, що весняний наступ України може здивувати світ.

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Путін робить промах за промахом

Райс вважає, що Бахмут – це місце, куди пішла вмирати російська армія. Кремлівський диктатор Владімір Путін продовжує робити промах за промахом, порушуючи всі принципи війни.

Рік тому він напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це з'їдав свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян,

– зауважив радник Залужного.

Він додав, що наразі українські військові вбивають близько 25 тисяч російських солдатів на місяць. Ще близько 75 тисяч втрат росіян – це поранені.

На думку Райса, приблизно такими ж будуть цифри за березень. На фронті зараз знищують найкращі підрозділи армії Росії, адже це жахливий час для атаки.

"Тому, коли настане правильний час для наступу, весною, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", – підсумував офіцер.

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Загальні втрати Росії в Україні

Російська окупаційна армія зазнає нищівних втрат він самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Станом на ранок 23 березня Силам оборони вдалося ліквідувати 168 150 загарбників.

Окрім цього, ворог стрімко втрачає техніку, яка подекуди коштує мільйони доларів за одиницю. Зокрема, українські бійці вже спопелили: