Росія кидає на полі бою сотні тіл своїх бійців: їхні смерті доводять у суді

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Тим часом самим рідним окупантів через суд доводиться підтверджувати, що вони загинули на фронті.

Російське незалежне медіа "Верстка" провело дослідження. Воно демонструє, що військо ворога залишає сотні тіл своїх бійців на полях битв в Україні. І що рідним доводиться через суд підтверджувати їхню смерть.

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Налічили майже 200 позовів

У ЗМІ пишуть, що з літа минулого року до судів Росії надійшло понад 170 позовів. У них вимагають визнати російських бійців або загиблими, або безвісти зниклими. З відповідними заявами звертаються як рідні, так і військові прокурори і командири військових частин.

Водночас зауважують журналісти, що російські суди рідко публікують рішення у подібних справах. Водночас "Верстці" вдалося знайти та вивчити 18 актів, які були у відкритому доступі. У кожному із них мовиться про російських бійців, котрих ліквідували на війні проти України у 2022 – 2023 роках.

До суду доходять у трьох випадках:

якщо важко пораненого російського солдата кинули на полі бою та про нього нічого не відомо;

якщо солдата вбили, але його тіло не забрали;

якщо його тіло розірвало на маленькі частини, які не вдалося зібрати.

Водночас солдата померлим визнають лише у випадку, якщо позивачі матимуть докази. Мовиться про фотографії з місця бою, свідчення товаришів по службі.

Першими подавали позови рідні моряків з крейсера "Москва"

У ЗМІ пишуть, що перші подібні позови ще у червні 2022 року подали родичі моряків з крейсера "Москва", який на дні Чорного моря. Цікаво, що судитися почали не лише рідні, а й командири військових частин, які зазнали колосальних втрат.

Так, до суду дійшли справи про визнання загиблими бійців із підрозділів, які розгромили під Харковом, Ізюмом, Авдіївкою та Вугледаром.

Прецедентів таких мало, у нашому суді такі справи взагалі раніше не розглядалися, тому суддя просив принести все нові й нові документи,

– розповідає Жанна, дружина добровольця, який загинув під Новою Каховкою.

Відомо, що його тіло розірвало вибуховою хвилею. Відтак, він долучився ще до понад 319 тисяч окупантів, які потрапили до статистики втрат ворога.