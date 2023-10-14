Знає, що потрібно окупантам: російська блогерка збирає донати на чорні пакети

Російські блогери вирішили допомогти своїм воякам і почати збирати для них донати. Вони знають, що дійсно необхідно російській армії. І це, звісно, – чорні пакети.

Вочевидь, так звані російські інфлюенсери зрозуміли, що збирати, наприклад, на дрони для окупантів не має сенсу. Тож перейшли до головного – пакетів, у яких учасники "сво" зможуть повернутися додому, пише 24 Канал.

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У Росії збирають донати на чорні пакети

Віра росіян у "другу армію світу" дійсно вражає. Та й сумувати за тими, хто загинув на війні, довго вони не збираються. Що й очікувати від країни, в якій вже вигадали "цікавий" спосіб поповнювати свої втрати. Так, у держдумі Росії вирішили, що їхні жінки мають починати народжувати з 19 років.

А щодо чорних пакетів, то, як виявилося, на окупованих територіях Донецької області є справжній дефіцит. Та це не єдина проблема загарбників, бо їм навіть їсти немає що. Тож російська блогерка Наталія Хім відчайдушно закликає бодай якось допомогти, адже окупантам "окрім тилу немає на кого сподіватися". Бо кремлівському диктатору Владіміру Путіну абсолютно начхати на тих вояків.

Допоможіть, будь ласка. Купіть від себе мішки хто може. Вони дуже потрібні. У Донецьку це справжній дефіцит,

– побідкалася росіянка.

Однак це і не дивно, адже щодня наші хоробрі воїни роблять усе можливе й неможливе задля того, щоб захистити Україну.

Нагадаємо, що 24 Канал активно допомагає нашим захисникам на фронті. Цього разу ми збираємо на три Mavic 3 Thermal для трьох підрозділів аеророзвідки. Деталі збору – за посиланням

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Втрати Росії у війні: коротко

З початку повномасштабного вторгнення українським воїнам вдалося ліквідувати вже понад 286 тисяч російських загарбників. Разом з тим, поменшало в окупантів і військової техніки, а саме: