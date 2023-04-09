Розвідники знищили рідкісну російську РЛС "Реп'яшок": потужне відео

Сили оборони продовжують завдавати втрат російській окупаційній армії. Зокрема, наші бійці знищили рідкісну ворожу РЛС "Реп'яшок".

Про це розповіли в оперативному командуванні "Північ". Захисники також оприлюднили потужне відео своєї роботи.

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Сили оборони знищили ворожий "Реп'яшок"

В ОК "Північ" розповіли про знищення рідкісного російського "Реп'яшка".

Розвідники 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС "Реп'яшок" і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і ціль знищено!

– мовиться у повідомленні.

РЛС "Реп'яшок" – це сучасна російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників. На озброєнні в окупантів вона перебуває з 2022 року. За даними на січень 2023 року, росіяни виробили лише 11 таких станцій.

Дивіться відео роботи захисників

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Загалом ліквідували понад 178 тисяч окупантів

З початку повномасштабної війни Росія зазнає в Україні катастрофічних втрат. Станом на ранок 9 квітня українські військові знищили 178 150 окупантів. Варто зауважити, що лише за останню добу до Кобзона відправилися 470 загарбників.

Також росіяни втрачають чимало техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, ЗСУ перетворили на брухт: