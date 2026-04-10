Україна вдарила по живій силі ворога біля 5 населених пунктів

9 квітня та у ніч проти 10 квітня підрозділи Сил оборони України атакували низку логістичних та інших важливих об'єктів на окупованій території. Окрім того, підтверджений удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Сили оборони України продовжують діяти, щоб послабити наступальні можливості російських військ і зупинити їхню збройну агресію проти України. На цьому наголосили у Генштабі.

Що і де атакували Сили оборони?

9 і 10 квітня українськими військовими було уражено:

склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області;

логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині;

склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ровеньки Луганської області.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління БпЛА в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також Новопетрівки на Донеччині.

Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Новогригорівка Запорізької області, Часів Яр і Велика Новосілка Донецької області, Перевальськ на Луганщині; а також безпосередньо на території агресора – у районі Краснооктябрського Курської області.

Окремо у Генштабі підтвердили результати атаки 5 квітня на нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Внаслідок удару було виведено з ладу технологічну установку первинної переробки нафти АВТ-2 та установку гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24-7.

