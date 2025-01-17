Наші військові ліквідовують окупантів на Херсонщині: у ЦПД показали кадри майстерної роботи

Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат. Зокрема, наші військові продовжують ліквідовувати їх на Херсонщині.

У Херсонській області знищують окупантів. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Росія втрачає особовий склад

Керівник ЦПД поділився відео із підбіркою роботи наших військових на Херсонщині. Захисники України майстерно використовують доступну зброю та знищують ворога. Росіяни не мають спокою на островах у Херсонській області.

Доброго ранку. Росіян знищують на островах Херсонщини,

– написав Коваленко.

На кадрах можна побачити успішну роботу Сил оборони. Окупанти ніде не можуть сховатись від наших воїнів.

Росіяни зазнають втрат: дивіться відео

Українські захисники продовжують виснажувати сили ворога, завдаючи йому серйозних втрат. 16 січня не стало виключенням: ворог втратив 1670 солдатів, а також десятки танків і броньованих машин.

Загарбницька війна вже коштувала російському режиму майже 816 000 життів.