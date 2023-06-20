Ворог активізувався на Лимано-Куп'янському напрямку: Сирський показав, як ЗСУ відбивають атаки

Сили оборони досі героїчно відбивають атаки ворога. Останнім часом російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він показав відео потужної роботи українських військових.

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Українські воїни відбивають ворожі атаки

Сирський розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог активізувався. Російські окупанти здійснюють спроби штурмових дій та проводять розвідку.

Сили оборони відбивають атаки та знищують ворожі БПЛА. Ось так 92-га ОМБр вполювала російський безпілотник. Чудова робота,

– підкреслив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Дивіться відео роботи українських захисників

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ЗСУ завдають окупантам втрат

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що Лимано-Куп'янський напрямок вже декілька місяців є лідером за артилерійськими обстрілами. Доба 19 червня не стала винятком. Ворог 555 разів завдавав вогонь різними калібрами та різними типами артилерії по українських позиціях.

"Двічі атакував наші позиції. Це нетипово, там ще буває, що набагато більше він спроб робить атакувати наші позиції. Здійснив 5 авіанальотів", – зазначив Череватий.

У ході відбиття атак ЗСУ знищили 35 окупантів, а ще 43 – поранили. Також наші бійці спопелили:

танки Т-72 та Т-62,

самохідну артустановку,

дрон-камікадзе,

2 автомобілі.

"Це дуже цікавий факт, що на цьому напрямку з'являється техніка 1960-х років. Ми й до того бачили старші зразки, як то БМП-1, які зняті з озброєння", – підсумував військовий.

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Загальні втрати ворога у війні

Загалом від початку повномасштабної війни Росія зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 20 червня Силам оборони вдалося ліквідувати 221 460 окупантів.

Однак ЗСУ нищать не лише живу силу загарбників, а й перетворюють на брухт їхню техніку. Росія вже втратила тисячі танків, ББМ, артилерійських систем, а на дні Чорного моря й досі лежить крейсер "Москва". Сили оборони спопелили: