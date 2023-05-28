Близько 400 окупантів та 11 артилерійських систем: втрати ворога станом на 28 травня

Українські захисники та захисниці вже ліквідували понад 206 тисяч російських загарбників, які незаконно вторглилася на нашу землю та окупували частину територій. Окрім того, Сили оборони знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

За минулу добу українські захисники пакетували ще 400 військових агресора. Окрім того, значно зросла кількість потрощеної російської техніки.

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Втрати країни-терористки

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 28 травня, статистика втрат Росії у повномасштабній війні України має такий вигляд:

особового складу – близько 206 600 (+400) осіб ліквідовано,

танків – 3797 (+3),

бойових броньованих машин – 7456 (+7),

артилерійських систем – 3425 (+11),

РСЗВ – 574,

засоби ППО – 329,

літаків – 313,

гелікоптерів – 298,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),

крилаті ракети – 1056,

кораблі /катери – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,

спеціальна техніка – 451 (+2).



Втрати ворога станом на 28 травня / Фото Генштаб ЗСУ

Українські військові знищили понад 50 "Шахедів"

У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Шахед" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54! Сили ППО збили 52 дрони.

Нічну атаку ворог спрямував на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Більшість ударних дронів знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Також до відбиття атаки залучено сили та засоби повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.