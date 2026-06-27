Понад 1300 окупантів ліквідували, спалили низку техніки: втрати Росії у війні на 27 червня
Розпочалася та триває 1585 доба повномасштабної війни, яку Росія активно веде проти України. У ній противник продовжує зазнавати серйозних втрат.
Лише протягом минулої доби російська армія втратила 1350 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Які втрати росіян на 27 червня?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 27 червня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 399 720 (+1 350) осіб;
- танків – 12 060 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 835 (+12);
- артилерійських систем – 44 857 (+58);
- РСЗВ – 1 899 (+3);
- засобів ППО – 1 447 (+0);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 375 611 (+1 951);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 112 634 (+488);
- спеціальної техніки – 4 353 (+5);
- крилатих ракет – 4 790 (+3).
Втрати росіян у війні проти України / Генштаб ЗСУ
Що цьому передувало?
Нещодавно СБУ уразила два судна військового забезпечення на території суднобудівного заводу "Затока". Удар припав по кабельних кораблях проєкту 15310 "Волга" і "Вятка", та по вантажно-пасажирському порому "Петропавловськ".
Раніше безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Імовірно, під ударом опинились резервуари Полтавської нафтобази за 385 кілометрів від лінії фронту. Цей об'єкт, як відомо, є одним із ключових логістичних вузлів ворога.