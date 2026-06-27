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24 Канал Новини України Понад 1300 окупантів ліквідували, спалили низку техніки: втрати Росії у війні на 27 червня
27 червня, 06:34
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Понад 1300 окупантів ліквідували, спалили низку техніки: втрати Росії у війні на 27 червня

Маргарита Волошина

Розпочалася та триває 1585 доба повномасштабної війни, яку Росія активно веде проти України. У ній противник продовжує зазнавати серйозних втрат.

Лише протягом минулої доби російська армія втратила 1350 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати росіян на 27 червня?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 27 червня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 399 720 (+1 350) осіб;
  • танків – 12 060 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 835 (+12);
  • артилерійських систем – 44 857 (+58);
  • РСЗВ – 1 899 (+3);
  • засобів ППО – 1 447 (+0);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 375 611 (+1 951);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 112 634 (+488);
  • спеціальної техніки – 4 353 (+5);
  • крилатих ракет – 4 790 (+3).


Втрати росіян у війні проти України / Генштаб ЗСУ

Що цьому передувало?

Нещодавно СБУ уразила два судна військового забезпечення на території суднобудівного заводу "Затока". Удар припав по кабельних кораблях проєкту 15310 "Волга" і "Вятка", та по вантажно-пасажирському порому "Петропавловськ".

Раніше безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Імовірно, під ударом опинились резервуари Полтавської нафтобази за 385 кілометрів від лінії фронту. Цей об'єкт, як відомо, є одним із ключових логістичних вузлів ворога.

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