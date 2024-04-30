1250 окупантів, десятки танків та система ППО: втрати ворога станом на 30 квітня
Джерело:Генштаб
Сили оборони відбивають атаки ворога на усій лінії фронту. Водночас захисники завдають ворогу втрат в особовому складі, знищуючи його матеріально-технічне забезпечення.
Станом на сьогодні, 30 квітня, втрати ворога сягнули понад 468 тисяч солдатів. Лише за минулу добу ворог втратив 1250 бійців.
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Втрати ворога станом на 30 квітня
- особового складу – близько 468720 (+1250) осіб;
- танків – 7307 (+22) одиниць;
- бойових броньованих машин – 14046 (+39);
- артилерійських систем – 12011 (+26);
- РСЗВ – 1053 (+2);
- засобів ППО – 779 (+1);
- літаків – 348 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9531 (+3);
- крилатих ракет – 2126 (+2);
- кораблів /катерів – 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16142 (+33);
- спеціальної техніки – 1977 (+3).
Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу
Ситуація на фронті: актуально
Упродовж минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Найбільше атак відбили на Бахмутському напрямку. Окупанти завдали 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 90 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті загострилась. Найскладніше наразі на Покровському та Курахівському напрямках.
Там ворог залучив до чотирьох бригад і намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.
Підрозділи Сил оборони України перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.