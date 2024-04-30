1250 окупантів, десятки танків та система ППО: втрати ворога станом на 30 квітня

Сили оборони відбивають атаки ворога на усій лінії фронту. Водночас захисники завдають ворогу втрат в особовому складі, знищуючи його матеріально-технічне забезпечення.

Станом на сьогодні, 30 квітня, втрати ворога сягнули понад 468 тисяч солдатів. Лише за минулу добу ворог втратив 1250 бійців.

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Втрати ворога станом на 30 квітня

особового складу – близько 468720 (+1250) осіб;

танків – 7307 (+22) одиниць;

бойових броньованих машин – 14046 (+39);

артилерійських систем – 12011 (+26);

РСЗВ – 1053 (+2);

засобів ППО – 779 (+1);

літаків – 348 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9531 (+3);

крилатих ракет – 2126 (+2);

кораблів /катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 16142 (+33);

спеціальної техніки – 1977 (+3).



Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу

Ситуація на фронті: актуально

Упродовж минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Найбільше атак відбили на Бахмутському напрямку. Окупанти завдали 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 90 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті загострилась. Найскладніше наразі на Покровському та Курахівському напрямках.

Там ворог залучив до чотирьох бригад і намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

Підрозділи Сил оборони України перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.