Понад пів тисячі окупантів, десятки одиниць техніки: втрати ворога станом на 12 червня
12 червня 2023, 08:28Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує втрачати в Україні особовий склад та техніку. Тільки за минулу добу росіяни втратили 540 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року – загинули 216 180 російських загарбників. Проте у Генштабі ЗСУ зазначали, що втрати можуть бути більшими, адже через інтенсивність боїв іноді складно вести точну статистику.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 3931 (+5);
- бойових броньованих машин – 7636 (+5);
- артилерійських систем – 3746 (+10);
- РСЗВ – 601 (+0);
- засоби ППО – 362 (+0);
- літаків – 314 (+0);
- гелікоптерів – 299 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7);
- крилаті ракети – 1183 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10);
- спеціальна техніка – 510 (+1).
Втрати росіян 12 червня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Останні новини про втрати росіян
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що заміна іноземних компонентів на "аналогов нет" у 2023 році призвела до того, що виготовленим у Росії боєприпасам притаманна самодетонація. Через це окупантам заборонили використовувати виготовлені в цьому році снаряди.
- Окрім того, наші військові пояснили, що наразі в росіян спостерігається погіршення морально психологічного стану. Зокрема, через непорозуміння щодо завдань та цілей так званої "спецоперації".
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