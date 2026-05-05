Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Майже 2 тисячі БпЛА, 3 танки та 80 артсистем: втрати Росії станом на 5 травня
5 травня, 06:48
1

Майже 2 тисячі БпЛА, 3 танки та 80 артсистем: втрати Росії станом на 5 травня

Данило Муринський

Російській окупанти продовжують вести активні бойові дії по всій лінії фронту. Проте втрати ворога лише зростають.

Про втрати Росії повідомили у Генштабі.

Дивіться також Не дорахуються майже 40 систем ППО: СБС показали успішну роботу проти російської оборони 

Які втрати Росії станом на 5 травня?

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 05.05.26 становлять:

  • особового складу – близько 1 336 120 (+970) осіб;
  • танків – 11 917 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 510 (+3);
  • артилерійських систем – 41 386 (+80);
  • РСЗВ – 1 770 (+3);
  • засобів ППО – 1 361 (+4);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 352 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 272 030 (+1968);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 94 030 (+206);
  • спеціальної техніки – 4 170 (+2);
  • крилатих ракет – 4 584 (+5).

 

Пов'язані теми:

Збройні Сили України
Війна Росії з Україною
Втрати ворога
Новини України