Сили безпілотних систем влаштували росіянам "ППОцид" на Донеччині
- На Донеччині Сили безпілотних систем України знищили кілька російських засобів ППО.
- Серед знищених ЗРК були "Тор", "Бук-М3" і С-300.
Українські захисники продовжують завдавати ворогові болючих втрат по всій лінії фронту. Так, Сили безпілотних систем на Донеччині знищили низку засобів ППО противника.
На Донецькому напрямку оператори роти "Чарлі" 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та уразили три ЗРК збройних сил Росії , а також командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону, передає 24 Канал.
Дивіться також Не вижив жоден: четверо офіцерів-кадирівців вибухнули під Скадовськом
Що відомо
Серед уражених зенітно-ракетних комплексів росіян:
- "Тор" (невстановленої модифікації) – радіус перехоплення повітряних цілей до 15 кілометрів;
- "Бук-М3" (знищено) – найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 кілометрів;
- С-300 – призначений знищувати авіацію та перехоплювати крилаті і балістичні ракети на відстані до 200 кілометрів.
Як воїни влаштували "ППОцид" окупантам: дивіться відео
У Силах безпілотних систем уточнили, що противник використовує ЗРК різного радіусу дії, щоб вибудувати ешелоновану оборону від українських літаків, ракет та БпЛА на певній ділянці фронту.
Тим часом виведення з ладу командно-штабної машини паралізує або значно ускладнює противнику управління зенітно-ракетним дивізіоном, а також створює вразливі зони у його повітряному просторі.
Нагадаємо, що у ніч проти 21 травня підрозділи СБС ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Болховський завод напівпровідникових приладів у Росії.