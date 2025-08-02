2 серпня, 06:50
Понад 1000 окупантів, 1 РСЗВ та 38 артсистем: втрати ворога станом на 2 серпня
Основні тези
- За минулу добу українські захисники ліквідували 1 010 одиниць особового складу російської армії.
- Станом на 2 серпня 2025 року загальні втрати ворога включають 1 055 210 особового складу, 30 982 артилерійські системи, 1 452 РСЗВ, та 49 196 БпЛА.
Російська армія продовжує втрачати своїх солдатів і техніку в агресивній війні проти України. За минулу добу наші захисники ліквідували 1 010 одиниць особового складу армії окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати у ворога, станом на 2 серпня 2025 року?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 055 210 (+1 010);
- танків – 11 068 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 069 (+1);
- артилерійських систем – 30 982 (+38);
- РСЗВ – 1 452 (+1);
- засобів ППО – 1 203 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 196 (+139);
- крилатих ракет – 3 551 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 024 (+130);
- спеціальної техніки – 3 935 (+0).
Втрати Росії в Україні станом на 2 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ