Укр Рус
24 Канал Новини України Мінус 1170 окупантів, ППО та РСЗВ: втрати ворога станом на 15 червня
15 червня, 07:39
1

Мінус 1170 окупантів, ППО та РСЗВ: втрати ворога станом на 15 червня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • За добу українські захисники ліквідували 1 170 російських солдатів, загальні втрати Росії становлять 1 003 860 осіб.
  • Ворог також втратив за останню добу 1 ППО, 1 РСЗВ, 33 артилерійські системи, 6 бойових броньованих машин тощо.

Російські окупанти продовжують втрачати своїх солдатів та техніку у загарбницькій війні проти України. За добу на фронті нашим захисника вдалося ліквідувати ще 1170 росіян.

Загальна кількість втрат особового складу противника за час повномасштабної війни вже складає 1 003 860 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

До теми Першим підняв прапор Росії в окупованій Керчі: на війні ліквідували зрадника Костянтина Єрманова 

Які втрати Росії у війні з Україною станом на 15 червня

З початку повномасштабного вторгнення Росії орієнтовно втратила:

  • особового складу – близько 1 003 860 (+1 170) осіб;
  • танків – 10 937 (+0);
  • бойових броньованих машин – 22 804 (+6);
  • артилерійських систем – 29 190 (+33);
  • РСЗВ – 1 418 (+1);
  • засобів ППО – 1 186 (+1);
  • літаків – 416 (+0);
  • гелікоптерів – 337 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 709 (+123);
  • крилатих ракет – 3 337 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 017 (+89);
  • спеціальної техніки – 3 915 (+1).


Втрати ворога станом на 15 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ