ЗСУ "мінуснули" ще понад 4 сотні окупантів: втрати ворога на 17 серпня

17 серпня 2023, 07:49
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські загарбники продовжують втрачати свій особовий склад та військову техніку на фронті. Так, у 540 день війни армія країни-агресорки втратила 480 одиниць особового складу.

Таким чином загальна кількість втрат російської армії проти нашої держави становить 256 050 одиниць окупантів. До того ж загарбники мають шалену кількість втрат у своїй техніці. 

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Які втрати російської армії у техніці

Протягом минулої доби українські захисники успішно знищили:

  • танків – 4 329 (+5) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 8 398 (+18) одиниць,
  • артилерійських систем – 5 169 (+17) одиниці;
  • РСЗВ – 714 одиниць;
  • засоби ППО – 486 (+1) одиниці;
  • літаків – 315 одиниць;
  • гелікоптерів – 314 одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 272 (+24) одиниці;
  • крилаті ракети – 1 406 (+2) одиниці;
  • кораблі/катери – 18 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 641 (+27) одиниця;
  • спеціальна техніка – 773 одиниці.


Втрати ворога на 17 серпня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

 

 
Автор: Владислав Кравцов