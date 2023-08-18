Мінус танки, гелікоптери та сотні окупантів: втрати ворога станом на 18 серпня

Російська армія шаленими темпами втрачає у війні проти України залишки своєї "потужності". Станом на 18 серпня ЗСУ "мінуснули" ще 460 окупантів.

Крім того, не вдається ворогу зібрати хоч трохи техніки, адже українські захисники потужно нищать її. Від початку повномасштабного вторгнення знищено аж 4 332 ворожих танки.

Дивіться також Україна досягла "тактично значущого" прогресу у своєму контрнаступі, – The New York Times

Втрати ворога на фронті

Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 18 серпня Росія втратила у війні проти України 25 6510 особового складу.

Також ворог втратив багато зброї та техніки, зокрема: