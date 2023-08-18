Мінус танки, гелікоптери та сотні окупантів: втрати ворога станом на 18 серпня
18 серпня 2023, 07:45Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія шаленими темпами втрачає у війні проти України залишки своєї "потужності". Станом на 18 серпня ЗСУ "мінуснули" ще 460 окупантів.
Крім того, не вдається ворогу зібрати хоч трохи техніки, адже українські захисники потужно нищать її. Від початку повномасштабного вторгнення знищено аж 4 332 ворожих танки.
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Втрати ворога на фронті
Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 18 серпня Росія втратила у війні проти України 25 6510 особового складу.
Також ворог втратив багато зброї та техніки, зокрема:
- танків – 4 332,
- бойових броньованих машин – 8 410,
- артилерійських систем – 5 193,
- РСЗВ – 714,
- засобів ППО – 486,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 276,
- крилатих ракет – 1 406,
- кораблів та катерів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 658,
- спеціальної техніки – 783.