Мінус понад 1600 окупантів, десятки танків та артсистем: втрати ворога 19 листопада

19 листопада 2024, 07:37
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Автор: Владислав Кравцов

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат на війні проти України. За минулу добу ворог втратив ще 1 610 солдатів на фронті.

Таким чином загальна кількість втрат росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 724 050 одиниць особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати російської армії у війні 19 листопада

Минулої доби російська армія мала такі втрати у техніці: 

  • танків – 9 382 (+17),
  • бойових броньованих машин – 19 092 (+33),
  • артилерійських систем – 20 632 (+46),
  • РСЗВ – 1 252 (+0),
  • засобів ППО – 999 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 111 (+38),
  • крилатих ракет – 2 754 (+1),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 548 (+120),
  • спеціальної техніки – 3 672 (+17).


Втрати ворога на 19 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ