Мінус понад 1600 окупантів, десятки танків та артсистем: втрати ворога 19 листопада
19 листопада 2024, 07:37Читать новость на русском
Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат на війні проти України. За минулу добу ворог втратив ще 1 610 солдатів на фронті.
Таким чином загальна кількість втрат росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 724 050 одиниць особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати російської армії у війні 19 листопада
Минулої доби російська армія мала такі втрати у техніці:
- танків – 9 382 (+17),
- бойових броньованих машин – 19 092 (+33),
- артилерійських систем – 20 632 (+46),
- РСЗВ – 1 252 (+0),
- засобів ППО – 999 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 111 (+38),
- крилатих ракет – 2 754 (+1),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 548 (+120),
- спеціальної техніки – 3 672 (+17).