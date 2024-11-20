Майже 1700 окупантів, десятки артсистем, ББМ та іншої техніки: втрати ворога на 20 листопада

Російська армія продовжує втрачати у війні особовий склад та техніку. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 690 окупантів.

Загалом, втрати Росії серед особового складу вже сягають 725 740 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також М'ясорубка працює справно: скільки росіян вже загинуло у війні

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

особового складу – близько 725 740 (+1690) осіб,

танків – 9 390 (+8),

бойових броньованих машин – 19 119 (+27),

артилерійських систем – 20681 (+49),

РСЗВ – 1252 (+0),

засоби ППО – 1001 (+2),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 202 (+91),

крилаті ракети – 2 756 (+2),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 29 648 (+100),

спеціальна техніка – 3 674 (+2).



Втрати ворога у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, глава МЗС України Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН заявив, що втрати Росії у війні з Україною співмірні з втратами в Афганістані за 10 років. Він наголосив, що Росія щоденно втрачає близько півтори тисячі поранених та вбитих.