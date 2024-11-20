Майже 1700 окупантів, десятки артсистем, ББМ та іншої техніки: втрати ворога на 20 листопада
20 листопада 2024, 07:49Читать новость на русском
Російська армія продовжує втрачати у війні особовий склад та техніку. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 690 окупантів.
Загалом, втрати Росії серед особового складу вже сягають 725 740 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також М'ясорубка працює справно: скільки росіян вже загинуло у війні
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 725 740 (+1690) осіб,
- танків – 9 390 (+8),
- бойових броньованих машин – 19 119 (+27),
- артилерійських систем – 20681 (+49),
- РСЗВ – 1252 (+0),
- засоби ППО – 1001 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 202 (+91),
- крилаті ракети – 2 756 (+2),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 648 (+100),
- спеціальна техніка – 3 674 (+2).
Втрати ворога у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, глава МЗС України Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН заявив, що втрати Росії у війні з Україною співмірні з втратами в Афганістані за 10 років. Він наголосив, що Росія щоденно втрачає близько півтори тисячі поранених та вбитих.