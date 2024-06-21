Понад 1000 окупантів, 2 ППО, РСЗВ, танки: величезні втрати ворога станом на 21 червня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Кремль не припиняє війну в Україні, тож ЗСУ знищують ворожу техніку та особовий склад ворога на українській землі. Тільки за останню добу вороги втратили 1060 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року втрати вбитими та пораненими на фронті досягли 531 980 російських солдатів. Проте вони можуть бути більшими, адже порахувати втрати через інтенсивні бої важко.
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Що відомо про втрати ворога
- танків – 8 001 (+14);
- бойових броньованих машин – 15 372 (+35);
- артилерійських систем – 14 106 (+54);
- РСЗВ – 1 106 (+1);
- засоби ППО – 861 (+2);
- літаків – 359 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 260 (+0);
- крилаті ракети – 2 298 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 181 (+47);
- спеціальна техніка – 2 367 (+10).
Втрати ворога 21 червня 2024 року
До речі, 20 червня 24 окрема механізована бригада імені короля Данила повідомила, що їх перекидають для посилення оборони в район Часового Яру на Донеччині.
Військові пояснили, що ситуація у місті та довкола нього надзвичайно важка. Зокрема:
- Росія постійно вдається до масованих лобових штурмів та намагається обійти населений пункт з півночі та півдня;
- окупанти обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами (КАБами) та всіма можливими видами озброєння.
Воїни розповіли, що вони знищують ворожу піхоту та техніку. Тож плани росіян ламаються і вони змушені платити величезну ціну за кожен метр української землі.