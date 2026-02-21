Укр Рус
Понад тисяча окупантів, 2 РСЗВ та гелікоптер: втрати ворога на 21 лютого
21 лютого, 06:51
3

Понад тисяча окупантів, 2 РСЗВ та гелікоптер: втрати ворога на 21 лютого

Владислав Кравцов
Основні тези
  • За останню добу українські захисники ліквідували 1 010 російських загарбників та збили гелікоптер.
  • Російська армія також втратила 2 РСЗВ, 1 танк, 3 бойових броньованих машини та 42 артилерійські системи.

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат на фронті в особовому складі та техніці. Наші захисники за останню добу ліквідували ще 1 010 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

До теми "Хробача" ППО сильно постраждала: за одну ніч знищено три російські системи "Тор" 

Якими є втрати ворога за останню добу?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році противник втратив: 

  • особового складу – близько 1 258 890 (+1 010);
  • танків – 11 685 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 063 (+3);
  • артилерійських систем – 37 429 (+42);
  • РСЗВ – 1 651 (+2);
  • засобів ППО – 1 303 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 348 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527);
  • крилатих ракет – 4 314 (+0);
  • кораблів/катерів – 29 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 79 295 (+183);
  • спеціальної техніки – 4 073 (+0).


Які втрати у ворога на 21 лютого 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До речі, генерал армії США у відставці Девід Петреус в етері 24 Каналу висловив думку, що є межі того, як довго Росія матиме змогу поповнювати втрати. Так, у січні 2026 року Росія зазнала втрат в особовому складі на 9 тисяч більше, ніж змогла компенсувати.

Які тенденції у втратах росіян в особовому складі?

  • Видання The New York Post писало, що відключення Starlink для росіян змінило баланс сил на користь України. Це призвело до значного зменшення штурмових операцій Росії та зростання втрат російських військових.

  • Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія втрачає більше військових, ніж встигає мобілізувати. Тому Москва змушена залучати тисячі людей з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу. 

  • Гілі також розповідав, що наразі співвідношення втрат між російськими військами та українськими захисниками на окремих ділянках фронту досягло 1 до 25 на користь ЗСУ. Це пояснюється масштабним та точним застосуванням безпілотників Силами оборони.