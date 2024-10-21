Понад 1700 окупантів, засіб ППО та 24 танки: втрати ворога станом на 21 жовтня

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат через свою загарбницьку війну проти України. За минулу добу наші захисники ліквідували ще 1 710 ворожих солдатів.

Станом на ранок 21 жовтня загальні втрати російської армії у повномасштабній війні становлять понад 680 тисяч бійців. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

До теми Росіяни просуваються під Куп'янськом та Покровськом: в ISW проаналізували ситуацію на фронті

Втрати ворога на 21 жовтня 2024 року

Особового складу – близько 680 230 (+1710),

танків – 9 071 (+24),

бойових броньованих машин – 18 175 (+64),

артилерійських систем – 19 589 (+24),

РСЗВ – 1 232 (+0),

засобів ППО – 979 (+1),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 333 (+46),

крилатих ракет – 2 624 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 034 (+47),

спеціальної техніки – 3 479 (+3).



Які втрати у ворога на 21 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ