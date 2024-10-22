ЗСУ "мінуснули" понад 1 тисячу окупантів, танки, РСЗВ та артсистеми: втрати ворога 22 жовтня

22 жовтня 2024, 07:43
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Автор: Анастасія Лукашевська

Російські війська продовжують зазнавати втрат на війні в Україні. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1350 окупантів.

Станом на 22 жовтня загальні втрати ворога сягнули понад 681 тисячі бійців, повідомили в Генштабі. 

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Втрати ворога на 22 жовтня 

  • особового складу – близько 681 580 (+1350) осіб,
  • танків – 9079 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 18199 (+24) од,
  • артилерійських систем – 19623 (+34) од,
  • РСЗВ – 1234 (+2) од,
  • засоби ППО – 981 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),
  • крилаті ракети – 2625 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27111 (+77) од,
  • спеціальна техніка – 3499 (+20)