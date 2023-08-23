ЗСУ мінуснули ще 480 загарбників: втрати ворога 23 серпня

23 серпня 2023, 07:55
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна армія продовжує втрачати свій особовий склад та техніку на війні в Україні. Так, упродовж останньої доби ЗСУ ліквідували 480 вояк ворога.

Загальна кількість втрат російської армії наблизилась до 259 тисяч особового складу. Величезні втрати армія країни-агресорки зазнає й у своїй важкій техніці та озброєнні.

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Втрати російської армії

  • особового складу – 258820 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків – 4373 (+11) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 8488 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем – 5318 (+23) одиниці;
  • РСЗВ – 722 (+1) одиниця;
  • засобів ППО – 491 (+0) одиниць;
  • літаків – 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12)  одиниць;
  • крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1406 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23) одиниць;
  • спеціальної техніки – 800 (+3) одиниць.


Втрати ворога станом на 23 серпня / Інфографіка Генштабу 

Що відбувається на фронті

  • У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що упродовж останньої доби між Силами оборони України та російськими загарбниками відбулося понад 30 бойових зіткнень.
  • Авіація сил оборони упродовж доби завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу противника та 2 – по зенітно-ракетним комплексам.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, пункт управління, артилерійський засіб на вогневій позиції та важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.
Автор: Анастасія Лукашевська