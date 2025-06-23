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24 Канал Новини України Мінус 1010 росіян, 58 артсистем та 2 РСЗВ: втрати ворога на 23 червня
23 червня, 06:58
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Мінус 1010 росіян, 58 артсистем та 2 РСЗВ: втрати ворога на 23 червня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • За минулу добу російська армія втратила 1010 військових, 58 артсистем і 2 РСЗВ.
  • Загальні втрати російської армії з початку вторгнення: 1 012 500 особового складу, 10 965 танків, 22 872 бойових броньованих машин.

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у повномасштабній війні проти України. За минулу добу окупанти втратили ще 1010 своїх військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. 

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Які втрати ворога станом на 23 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 1 012 500 (+1 010),
  • танків – 10 965 (+1),
  • бойових броньованих машин – 22 872 (+5),
  • артилерійських систем – 29 490 (+58),
  • РСЗВ – 1423 (+2),
  • засобів ППО – 1188 (+0),
  • літаків – 416 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 717 (+138),
  • крилатих ракет – 3369 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 861 (+127),
  • спеціальної техніки – 3920 (+0).


Втрати Росії у війні в Україні станом на 23 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ