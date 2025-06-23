Мінус 1010 росіян, 58 артсистем та 2 РСЗВ: втрати ворога на 23 червня

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у повномасштабній війні проти України. За минулу добу окупанти втратили ще 1010 своїх військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати ворога станом на 23 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 012 500 (+1 010),

танків – 10 965 (+1),

бойових броньованих машин – 22 872 (+5),

артилерійських систем – 29 490 (+58),

РСЗВ – 1423 (+2),

засобів ППО – 1188 (+0),

літаків – 416 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 717 (+138),

крилатих ракет – 3369 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 861 (+127),

спеціальної техніки – 3920 (+0).



Втрати Росії у війні в Україні станом на 23 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ