Понад 1200 окупантів, 45 артсистем і 2 ППО: втрати ворога станом на 25 липня

Російська армія продовжує зазнавати значних втрат на фронті. За минулу добу окупанти втратили ще 1 230 одиниць особового складу.

Таким чином загальна кількість безповоротних втрат російської армії у військових склала 571 350 солдатів країни-агресорки. Окрім того, наші захисники ліквідували сотні одиниць російської техніки.

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Які втрати має ворог на 25 липня 2024 року

Українські воїни з початку повномасштабного вторгнення Росії спалили сотні тисяч одиниць ворожої техніки. Зокрема:

танків – 8 313 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин – 16 039 (+26) одиниць;

артилерійських систем – 15 804 (+45) одиниць;

РСЗВ – 1 125 (+0) одиниць;

засоби ППО – 904 (+2) одиниці;

літаків – 363 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 326 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 610 (+66) одиниць;

крилаті ракети – 2 402 (+0) одиниць;

кораблі / катери – 28 (+0) одиниць;

підводні човни – 1 (+0) одиниць;

автомобільна техніка та автоцистерни – 21 358 (+79) одиниць;

спеціальна техніка – 2 661 (+11) одиниць;



Втрати ворога станом на 25 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю журналістам The Guardian заявляв, що втрати Кремля втричі більші за українські. А на окремих напрямках ці значення у ворога є "навіть більшими".