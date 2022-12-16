Алкогольні диверсанти: під Маріуполем ворожий БТР в'їхав у стовп, загинули окупанти

16 грудня 2022, 14:28
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Джерело:

Андрющенко Time

Російські окупанти розуміють, що їх в цьому житті вже нічого не врятує й чемно самоліквідовуються. Зокрема, гинуть в "алкогольних" ДТП.

Новину повідомив Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. Він розповів, що БТР з окупантами епічно врізався у стовп, а тоді, щоб точно не залишилося жодних шансів вижити, – у бетонну стіну. Інцидент стався на в'їзді в селище Урзуф

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На концерт до Кобзона відразу вирушили 3 окупантів. Окрім того, відомо про щонайменше 6 постраждалих окупантів. 

Після першого удару в стовб десяток окупантів на броні злетіло під колеса, та продовжуючи рух бронемашина їх переїхала. Причина – банальна. П'яний водій. Молодці. Алкогольні диверсанти Маріупольського району працюють,
– мовиться у повідомленні.

Загальні втрати ворога

Окупанти щодня зазнають колосальних втрат. Станом на 16 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 97 270 окупантів. Також знищили:

  • танків – 2980 (+5),
  • бойових броньованих машин – 5952 (+6),
  • артилерійських систем – 1946 (+3),
  • РСЗВ – 410 (+4),
  • засобів ППО – 211,
  • літаків – 281,
  • гелікоптерів – 264,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),
  • крилатих ракет – 592,
  • кораблів/катерів – 16 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4563,
  • спеціальної техніки – 171.
Автор: Мар'яна Бекало