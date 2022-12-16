Алкогольні диверсанти: під Маріуполем ворожий БТР в'їхав у стовп, загинули окупанти

Російські окупанти розуміють, що їх в цьому житті вже нічого не врятує й чемно самоліквідовуються. Зокрема, гинуть в "алкогольних" ДТП.

Новину повідомив Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. Він розповів, що БТР з окупантами епічно врізався у стовп, а тоді, щоб точно не залишилося жодних шансів вижити, – у бетонну стіну. Інцидент стався на в'їзді в селище Урзуф

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На концерт до Кобзона відразу вирушили 3 окупантів. Окрім того, відомо про щонайменше 6 постраждалих окупантів.

Після першого удару в стовб десяток окупантів на броні злетіло під колеса, та продовжуючи рух бронемашина їх переїхала. Причина – банальна. П'яний водій. Молодці. Алкогольні диверсанти Маріупольського району працюють,

– мовиться у повідомленні.

Загальні втрати ворога

Окупанти щодня зазнають колосальних втрат. Станом на 16 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 97 270 окупантів. Також знищили: