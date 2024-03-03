Росія у лютому мала найбільші середньодобові втрати з початку вторгнення, – розвідка Британії
Джерело:Міноборони Великої Британії
У розвідці Великої Британії оцінили втрати російської армії за лютий 2024 року. Відомство зазначило, що середньодобова кількість російських втрат, як вбитих, так і поранених, перевищила всі попередні показники.
Таким чином кількість втрат окупантів стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення в Україну. У британській розвідці наголосили, що це свідчить про наміри Росії щодо майбутнього продовження війни проти нашої держави.
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Які були середньодобові втрати Росії у війні в лютому
У британському відомстві наголосили, що у лютому 2024 року російська армія в середньому втрачала 983 особи на добу.
У звіті сказано, що зростання середньодобового показника втрат загарбників майже напевно відображає прихильність Росії до масованої війни на виснаження.
Хоча це і дорого вартує з погляду людських життів, такий ефект посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту,
– зазначили у розвідці Британії.
Зрештою у відомстві стверджують, що на сьогодні Росія, ймовірно, втратила в Україні понад 355 тисяч військовослужбовців. Це число стосується як "двохсотих" окупантів, так і "трьохсотих".
Росія має шалені втрати на фронті
- У Генштабі ЗСУ 3 березня зазначили, що Росія за минулу добу втратила на фронті ще 1 100 солдатів. Таким чином загальна кількість втрат окупантів сягнула близько 416 800 осіб.
- Крім того, росіяни втратили ще 16 танків, 28 бойових броньованих машин та 35 артилерійських систем. Також нашим захисникам вдалося знищити літак російських загарбників.
- Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш зазначив, що російським загарбникам не вдалося прорвати лінію оборони біля Синьківки у Донецькій області. Однак тепер вони почали щільно атакувати Терни і Ямполівку.
- У Генштабі також зазначили, що протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Варто наголосити, що великі втрати ворог мав на Авдіївському напрямку. За однією з версій військового експерта Юрія Федорова, при захопленні Авдіївки російська армія могла втратити 16 тисяч солдатів вбитими з жовтня минулого року по лютий.