Втрати Росії в Україні у жовтні одні з найбільших, – розвідка Естонії

Естонська розвідка розповіла, що втрати ворога на фронті протягом жовтня 2024 року рекордні. Вони сягнуть орієнтовно 40 тисяч військовослужбовців.

Командувач Центру військової розвідки Естонії Янек Кессельманн розповів на брифінгу, як пише ERR, що мовиться про 40 тисяч поранених та вбитих.

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Що відомо про причини рекордних втрат ворога

Янек Кессельманн розповів, що ворог просунувся на території між Селидовим та Кураховим, а також в районі Часового Яру, форсувавши канал, і в Лиманському секторі, де Росія намагається встановити контроль над східним берегом річки Жеребець.

Просування збройних сил Росії стало можливим завдяки масованим обстрілам, у тому числі – із застосуванням плануючих бомб, безпілотників-камікадзе та далекобійних засобів ураження. Цей ефект реалізується шляхом так званих "м'ясних штурмів", у ході яких Росія цинічно витрачає свій особовий склад. Втрати в Росії досить великі. Цього місяця, схоже, Росія зазнає одні з найбільших втрат,

– кажуть в розвідці Естонії.

Командувач Центру військової розвідки Естонії додав, що за їхніми оцінками мовиться про орієнтовно 40 тисяч військовослужбовців пораненими та вбитими.

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До речі, тільки за минулу добу ворог втратив на фронті 1360 окупантів і 235 одиниць техніки.