Мінус авіація, танки, ППО, арта та понад тисяча окупантів: втрати ворога 24 липня

Кремль продовжує платити кров'ю своїх солдатів за власні імперські амбіції. Ворожі окупанти масово гинуть на війні в Україні, резерви ворога також зменшуються.

За даними Генштабу, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті орієнтовно 1 140 російських вояк. Частина з них загинула, частина зазнала серйозних поранень.

Дивіться також На Донеччині збили ворожий Су-25, ЗСУ уразили пором в порту "Кавказ": хронологія 881 дня війни

Втрати ворога на війні станом на 24 липня

Від початку повномасштабної війни Росія втратила на фронті близько 570 120 своїх солдатів вбитими та пораненими.

Крім цього, українські воїни спалили сотні тисяч одиниць ворожої техніки. Зокрема:

танків – 8 302 одиниці,

бойових броньованих машин – 16 013 одиниць,

артилерійських систем – 15 759 одиниць,

РСЗВ – 1 125 одиниць,

засоби ППО – 902 одиниці,

літаків – 363 одиниці,

гелікоптерів – 326 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 544 одиниць,

крилаті ракети – 2 402,

кораблі та катери – 28 одиниць,

підводні човни – 1 одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 279 одиниць,

спеціальної техніки – 2 650 одиниць.

Тим часом за минулу добу ворог втратив 14 танків, 13 ББМ, 65 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1 крилату ракету, 77 одиниць автотехніки та цистерн з ПММ та 10 одиниць спецтехніки.

Крім цього, наші захисники знищили 1 ворожий літак – зенітники збили ворожий штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.



Втрати ворога 24 липня / Генштаб ЗСУ