Українські захисники ліквідували ворожу ДРГ на Херсонщині: свіжі втрати Росії на Півдні

Українські захисники ліквідували ворожу ДРГ на Херсонщині. На концерт до Кобзона потрапили 18 окупантів.

Про це розповів речник ОК "Південь" Владислав Назаров. За його словами, ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Півдня – складна, але контрольована.

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Українські бійці ліквідували ворожу ДРГ

У районі Великого Потьомкінського острова ЗСУ знищили 3 цивільні моторні човни з російськими диверсійно-розвідувальними групами. Захисники ліквідували 18 російських військових.

Ворог підступно обстрілює цивільне населення на деокупованому правобережжі та в зоні окупації на лівому березі. Так, окупанти намагаються залякати місцевих, водночас ховаючись за ними, як за живим щитом,

– зазначив Назаров.

За минулу добу загарбники здійснили близько 80 обстрілів. Внаслідок ворожих атак на власному подвір'ї в одному з деокупованих сіл правобережжя загинули мати і її 2 дітей.

"Як і раніше обстріли спрямовані по житлових кварталах та обійстях мирних мешканців, пошкоджено десятки будинків, господарчих споруд, комунікацій", – додав речник ОК "Південь".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, скоротили ворожі потужності на:

3 зенітно-ракетні комплекси,

2 одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережжі,

2 спостережні пости та склад з боєприпасами.

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Загальні втрати ворога

Російська окупаційна армія з початку повномасштабної війни зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 6 березня українські захисники ліквідували майже 154 тисячі загарбників.

Окрім цього, росіяни стрімко втрачають свою техніку, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, бійці Сил оборони України вже спопелили: