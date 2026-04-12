На Великдень окупанти не дорахуються 1070 солдатів, танки та ППО: втрати ворога на 12 квітня
- Росія втратила близько 1 311 180 осіб, 11 859 танків та 24 384 бойових броньованих машин з початку вторгнення в Україну.
- На 12 квітня окупанти втратили 1070 солдатів, 8 танків і 1 засіб ППО.
Росія продовжує атакувати Україну. Навіть, попри, оголошене перемир'я на Великдень окупанти порушують режим тиші та завдають удару по українських позиціях.
ЗСУ продовжують стримувати наступ та завдавати ворогу втрат. Про актуальні втрати росін на 12 квітня розповіли в Генштабі.
Які втрати ворога на 12 квітня?
За час повномасштабного вторгнення в Україну ворожа армія втратила:
- особового складу – близько 1 311 180 (+1 070) осіб;
- танків – 11 859 (+8);
- бойових броньованих машин – 24 384 (+3);
- артилерійських систем – 39 871 (+73);
- РСЗВ – 1 727 (+1);
- засобів ППО – 1 345 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 233 866 (+2 081);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 88 914 (+216);
- спеціальної техніки – 4 121 (+0).
Втрати ворога на 12 квітня / Інфографіка Генштабу
Зверніть увагу! Військовий оглядач із Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу розповів, що Україна дедалі частіше завдає ударів по логістиці та військових цілях Росії в Криму. Як він зазначив, для успішних атак потрібна не лише далекобійна зброя, а й точна підготовка.
Що відомо про останні втрати росіян у війні з Україною?
10 квітня стало відомо, що українські сили оборони атакували логістичні об'єкти та зосередження живої сили ворога в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Курській області Росії. Підтверджено удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", яким було виведено з ладу технологічні установки.
Крім того, відомо про те, що українські військові атакували льодостійкі стаціонарні платформи ЛСП-1 та ЛСП-2 на бурових платформах в Каспійському морі. Ці платформи є важливими для забезпечення російської армії пально-мастильними матеріалами і належать компанії "Лукойл".
ЗСУ стабільно роблять ворогу боляче. Українські оборонці провели спецоперацію на Запоріжжі, знищивши російський комплекс РЕБ "Палантин" та системи ППО С-300. Операція дозволила знищити пункт управління російських БпЛА та полегшила роботу української авіації.