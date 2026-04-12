На Великдень окупанти не дорахуються 1070 солдатів, танки та ППО: втрати ворога на 12 квітня

Росія продовжує атакувати Україну. Навіть, попри, оголошене перемир'я на Великдень окупанти порушують режим тиші та завдають удару по українських позиціях.

ЗСУ продовжують стримувати наступ та завдавати ворогу втрат. Про актуальні втрати росін на 12 квітня розповіли в Генштабі.

Які втрати ворога на 12 квітня?

За час повномасштабного вторгнення в Україну ворожа армія втратила:

особового складу – близько 1 311 180 (+1 070) осіб;

танків – 11 859 (+8);

бойових броньованих машин – 24 384 (+3);

артилерійських систем – 39 871 (+73);

РСЗВ – 1 727 (+1);

засобів ППО – 1 345 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 233 866 (+2 081);

крилатих ракет – 4 517 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 88 914 (+216);

спеціальної техніки – 4 121 (+0).



Втрати ворога на 12 квітня / Інфографіка Генштабу

Зверніть увагу! Військовий оглядач із Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу розповів, що Україна дедалі частіше завдає ударів по логістиці та військових цілях Росії в Криму. Як він зазначив, для успішних атак потрібна не лише далекобійна зброя, а й точна підготовка.

