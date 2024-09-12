"Мінус" майже 1300 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати ворога на 12 вересня
12 вересня 2024, 07:23Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують давати потужну відсіч окупантам, завдаючи їм чималих втрат. Так, за минулу добу ЗСУ ліквідували 1270 окупантів.
Окрім того, російська армія втрачає сотні одиниць військової техніки та зброї. Загальна вартість знищеної техніки сягає сотні мільйонів доларів.
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Які втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 630 200 (+1270) осіб,
- танків – 8 653 (+11),
- бойових броньованих машин – 16 955 (+17),
- артилерійських систем – 18 009 (+73),
- РСЗВ – 1184 (+2),
- засоби ППО – 945 (+2),
- літаків – 369 (+1),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15 033 (+43),
- крилаті ракети – 2 591 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 481 (+93),
- спеціальна техніка – 3 061 (+2).